Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif

Pereira geldikten sonra yardımcı antrenörlük görevinden ayrılıp yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmaya başlayan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük teklifini aldı. Volkan Demirel'e ilk teklifi TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor yaptı.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Akşam'ın haberine göre; Balıkesirspor yönetimi Volkan Demirel'in kapısını çaldı. Volkan Demirel ise Balıkesirspor'dan gelen bu teklifi reddetti.

MALATYA DA TAKİPTE

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da da Volkan Demirel ismi gündeme geldi. Kötü sonuçlar alan Malatya'da İrfan Buz'un koltuğunun sallandığı konuşuluyor. Ancak Başkan Adil Gevrek'in böyle bir değişime soğuk olduğu belirtildi.

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