Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif

Haberler.com - Haberler | Spor
Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuğa başlayan Volkan Demirel, TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan teknik direktörlük teklifi aldı. Volkan Demirel, bu teklifi reddetti.

Pereira geldikten sonra yardımcı antrenörlük görevinden ayrılıp yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmaya başlayan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük teklifini aldı. Volkan Demirel'e ilk teklifi TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor yaptı.

Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Akşam'ın haberine göre; Balıkesirspor yönetimi Volkan Demirel'in kapısını çaldı. Volkan Demirel ise Balıkesirspor'dan gelen bu teklifi reddetti.

MALATYA DA TAKİPTE

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da da Volkan Demirel ismi gündeme geldi. Kötü sonuçlar alan Malatya'da İrfan Buz'un koltuğunun sallandığı konuşuluyor. Ancak Başkan Adil Gevrek'in böyle bir değişime soğuk olduğu belirtildi.

Haberler.com - Spor Haberleri
Newcastle United'dan Altay Bayındır'a 17 milyon euroluk resmi teklif

Newcastle United'dan Altay Bayındır'a 17 milyon euroluk resmi teklif

 Volkan Demirel, ilk kez Trabzonsporlular'dan destek gördü! Yorumları mest etti

Volkan Demirel, ilk kez Trabzonsporlular'dan destek gördü! Yorumları mest etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Tunç Soyer Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Özge Özpirinçci
Spor Mario Balotelli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Gazeteler Olaf Scholz Aziz Sancar Demir Çelik Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 11:09:26. #1.11#