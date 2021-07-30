Balıkesirspor'da imzalar devam ediyor

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor geçen sezon kadrosunda bulunan Stoper Oğuzhan Çapar ve santrfor Roman Bezjak ile sözleşme yeniledi.

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor geçen sezon kadrosunda bulunan Stoper Oğuzhan Çapar ve santrfor Roman Bezjak ile sözleşme yeniledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, iç transfer Sedat Dursun, Cumali Bişi, Atilla Özmen, Batuhan işçiler, Oğuz Han Aynaoğlu ve alt yapıdan Erdem Gökçe ile sözleşme imzalarken, bugünde Stoper Oğuzhan Çapar ve Sloven forvet Roman Bezjak ile sözleşme yeniledi.

Balıkesirspor Başkanı Özgür Yılmaz ile Roman Bezjak arasında yapılan görüşme ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlandı. Balıkesirspor resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Stoperimiz Oğuzhan Çapar ve Roman Bezjak ile yapılan anlaşma camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olsun. Her 2 futbolcu da yeni sezonda da kırmızı-beyazlı formayı giyecek" açıklaması yapıldı.

Balıkesirspor yeni sezon çalışmalarına Balıkesir Ali Hikmetpaşa spor tesislerinde yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı