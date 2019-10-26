26.10.2019 21:33

- Balıkesirspor- Adanaspor maçının ardından

Mustafa Ati Göksu: "Taraftarın desteğiyle kazanmaya devam edeceğiz"

Mehmet Öztürk: "Maçın başındaki kırmızı kart tüm planlarımızı bozdu"

BALIKESİR - TFF 1. Lig'in 9. haftasında Balıkesirspor, Adanaspor'u 3-0 mağlup etti. Balıkesirspor'un Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu maç sonu yaptığı değerlendirmede taraftarların desteği sürdükçe kazanmaya devam edeceklerini söyledi.

Futbolcularının zoru başardığını vurgulayan Göksu, "Puanlamada artık yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyoruz. İnşallah bundan sonra da puan ve puanlar alarak üst sıralara çıkacağız. Taraftarlarımız desteklerini esirgemiyorlar. Onlar bu desteklerine devam ettiği müddetçe biz bu puanları alarak üst sıralara çıkacağız" dedi

Adanaspor cephesi

Adanaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öztürk, maçın başında kalecilerinin gördüğü kırmızı kartın kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Öztürk, Balıkesirspor maçına 5 eksikle geldiklerini ifade ederek, "İlk dakikada güzel bir atak yaptık, onun akabinde kalecimiz kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldık. Maalesef tüm planlarımız böylelikle bozuldu. Yediğimiz gollerde talihsiz bir şekilde gelince mağlubiyet kaçınılmaz oldu" diyerek üzüntüsü dile getirdi.

Kaynak: İHA