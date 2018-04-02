Balıkesir Ticaret Odasında Yeni Başkan Kula

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) başkanlık yarışında seçim heyecanı sona erdi. Rahmi Kula ve M. Kerem Kırımlı'nın listelerinin yarıştığı seçimde başkanlığa Kula seçildi.

Balıkesir Ticaret Odasının yeni başkanı Rahmi Kula oldu. M. Kerem Kırımlı ve Rahmi Kula'nın listelerinin yarıştığı seçimlerde üyeler 8 sandıkta 18 meslek komitesini belirlemek için oy kullandı. Kullanılan oy sonrası 18 sandığın oylarını alan Rahmi Kula, Ticaret Odasının yeni başkanı oldu. Seçim sonrası oda üyeleri tarafından coşkuyla karşılanan Rahmi Kula, babası Faruk Kula'nın elini öperek zafer kutlaması yaptı.

Seçim sonrası değerlendirmede bulunan Kula, "Çok demokratik bir seçim oldu. Çok centilmence geçti. Bu seçimde kaybeden olmadı. Bu seçimde kazanan Balıkesir oldu. Biz Balıkesir için hep bilikte daha iyisi için çalışacağız. Bu seçim süresi zarfında bana destek olan, telefon açan ve yanımda bulunan herkese kez teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Bundan sonra artık Balıkesir iş dünyasında kucaklayıcı ve birleştirici olacağız. Hiç bir zaman ayrıştırma yapmayacağız" dedi. - BALIKESİR