Balıkesir sahillerinde 'Martılar' göreve başladı
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Balıkesir sahillerinde 'Martılar' göreve başladı

Balıkesir sahillerinde 'Martılar' göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'in yaz sezonunda turizm yoğunluğu yaşayan Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Marmara, Erdek ve Edremit sahillerinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'Martı' olarak adlandırılan bisikletli polisler pedal çevirerek devriye gezmeye başladı.

Balıkesir'in yaz sezonunda turizm yoğunluğu yaşayan Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Marmara, Erdek ve Edremit sahillerinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'Martı' olarak adlandırılan bisikletli polisler pedal çevirerek devriye gezmeye başladı.

Asayişi sağlayarak huzur ve güven ortamında bir sezon geçirilmesi amacıyla bu ilçelerde görev yapacak olan Martılarla ilgili olarak, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Martı Ekipleri'nin turizmin yoğun olduğu ilçelerde yeni bir güç, yeni bir destek oluşturduğunu ifade etti. - BALIKESİR

Balıkesir sahillerinde 'Martılar' göreve başladı
Balıkesir sahillerinde 'Martılar' göreve başladı
Balıkesir sahillerinde 'Martılar' göreve başladı
Balıkesir sahillerinde 'Martılar' göreve başladı
Balıkesir sahillerinde 'Martılar' göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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