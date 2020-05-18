BALIKESİR İneklerini otlatırken EBA canlı derse katılan Ayşenur Her koşulda ders çalışmayı seviyorum
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BALIKESİR İneklerini otlatırken EBA canlı derse katılan Ayşenur Her koşulda ders çalışmayı seviyorum

İneklerini otlatırken EBA canlı derse katılan Ayşenur: Her koşulda ders çalışmayı seviyorumBALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde inek otlatırken Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) canlı derse katılan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşenur Doludağ'ın o anları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından...

BALIKESİR İneklerini otlatırken EBA canlı derse katılan Ayşenur Her koşulda ders çalışmayı seviyorum
18.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:40

İneklerini otlatırken EBA canlı derse katılan Ayşenur: Her koşulda ders çalışmayı seviyorum

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde inek otlatırken Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) canlı derse katılan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşenur Doludağ'ın o anları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Paylaşım büyük beğeni alırken, DHA'ya konuşan Ayşenur Doludağ ise, her koşulda ders çalışmayı sevdiğini anlattı.

Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak öğrenim gören 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından memleketi olan Balıkesir'in sındırgı ilçesinin kırsal Bayraklı Mahallesi'ndeki ailesinin yanına döndü. Burada çiftçilik yapan ailesine yardım eden Doludağ, bir yandan da eğitimini EBA'daki canlı dersleri takip ederek sürdürüyor. Doludağ'ın geçen 15 Mayıs'ta EBA'dan canlı olarak felsefe dersini cep telefonundan takip ederken, bir yandan da ailesinin ineklerini otlattığı öğretmeni Sebahat Yıldırım'ın dikkatini çekti. Öğretmeni Doludağ'ın bu görüntüsünü Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, izlediği bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. BAKAN SELÇUK ŞUNLARI PAYLAŞTI

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Ayşenur... 'Ben de köyde bir yandan inek güder, bir yandan kitap okurdum' demek isterdim. Ama bizde inek vardı, kitap yoktu : ) Bu imkanların daha fazlası bizim görevimiz, sizin hakkınız. Fakat biz çok şanslıyız ki senin gibi öğrencilerimiz var. Ailene selamlar."

'HER KOŞUDA ÇALIŞMAYI SEVİYORUM'

Paylaşım büyük binlerce beğeni alırken, DHA'ya konuşan Ayşenur Doludağ ise, her koşulda ders çalışmayı sevdiğini söyledi. Devletin vermiş olduğu imkanlar için emeği geçenlere teşekkür eden Doludağ, "Daha önceden EBA TV'yi evimizden izliyordum. Ancak şu an işlerimiz yoğunlaştığı için hayvanlarımızın başında durmak zorundayım. Ben bu halimden memnunum. Bence ders çalışmanın yeri ve zamanı olmaz. Gördüğünüz gibi ben inekleri otlatırken derse katıldım. İnternetimin çektiği kadar dağda bayırda derslerimi çalışıyorum ve izliyorum. Sayın Bakanı'mıza benim görüntümü paylaştığı için teşekkür ediyorum. Her yerden destek mesajları geliyor. Bu durumda da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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