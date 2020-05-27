Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticari yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Ekiplerin eş zamanlı düzenlediği 3 ayrı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği Eko'nun da katıldığı operasyonda yapılan aramalarda 8 uyuşturucu hap, 19 kök hint keneviri, 144 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu öğütmede kullanılan makine, 22 şeffaf poşet uyuşturucu paketi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 510 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA