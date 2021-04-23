Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu 21 şahsa gözaltı
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Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu 21 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu 21 şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de Narkotik ve Asayiş polislerinin yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında 6 uyuşturucu şüphelisi ve 15 arana şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 7'si tutuklandı.

Balıkesir'de Narkotik ve Asayiş polislerinin yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında 6 uyuşturucu şüphelisi ve 15 arana şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 7'si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Kent Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, Marmara, Sındırgı ve Susurluk İlçesinde 22.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 15 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız ateşli ve bu silaha ait 7 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan 6 ayrı çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Edremit ve Havran İlçelerinde 6 şüpheli şahıs yakalanırken, 1'i şahıs adli kontrol kararıyla, 5 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2,74 gram metamfetamin, 1,07 gram sentetik bonzai, 3,12 gram esrar, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin TL, 200 dolar ve 50 Euro para ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu 21 şahsa gözaltı
Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu 21 şahsa gözaltı
Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu 21 şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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