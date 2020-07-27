Balıkesir'de "Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı" yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkesir'de "Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı" yapıldı

Türkiye Kent Konseyleri Birliğince düzenlenen "Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı", Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi.

Balıkesir'de
27.07.2020 18:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:16

Türkiye Kent Konseyleri Birliğince düzenlenen "Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı", Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçedeki bir termal oteldeki çalıştayda, Türkiye'nin değişik bölgelerinden çok sayıda kent konseyi temsilcisi ile çevre dernekleri bir araya geldi.

Toplantıda, Balıkesir'deki çevre ve iklim değişiklikleri ile ilgili konular ele alındı.

Sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Devlet Su İşleri (DSİ), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerin de hazır bulunduğu çalıştayda, 5 atölyede katılımcılar deniz ve kıyı kirliliği, kanalizasyon, şebeke ve arıtma tesisleri, çevre bilinci ve koruma kültürü, iklim değişikliği ve önlemler gibi konu başlıkları üzerine konuşma yaptı.

Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, "Balıkesir'de Sürdürülebilir Çevre Yönetimi" paneli ile "En Büyük Küresel Tehdit İklim Değişikliği" konferansı da düzenlendi.

Yücel Yılmaz: "Kararları beraber almamız lazım"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bölge hakkında alınacak tüm kararların orada yaşayan insanlarla birlikte alınması gerektiğini söyledi.

Çalıştaydan çıkan verilerin Balıkesir ve bölgenin sorunlarını net bir şekilde ortaya koyacağına inandığını ve sonuçların da bilimsel olarak araştırılıp değerlendirileceğini belirten Yılmaz, "Kararları beraber almamız lazım. Yaz ve kış nüfusundaki farklılıklar nedeniyle sistemi oryante etmek zor. Bu nedenle aklın ve bilimin ışığında, bölge halkıyla birlikte planlamalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti Güncel
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü Güncel
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar Ekonomi
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Magazin
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi. Ekonomi
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Salı gününe dikkat! Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verdi
Salı gününe dikkat! Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verdi
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak
DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak
Alkollü sürücünün çarptığı 8 yaşındaki Egehan, hayatını kaybetti
Alkollü sürücünün çarptığı 8 yaşındaki Egehan, hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta Çarşı karıştı! Bir kafede kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu
Beşiktaş'ta Çarşı karıştı! Bir kafede kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
İnternet üzerinden 'jigolo' tuzağı kuran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi
İnternet üzerinden 'jigolo' tuzağı kuran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Juventus üst üste 9. kez şampiyon oldu, Merih Demiral tarihe geçti
Juventus üst üste 9. kez şampiyon oldu, Merih Demiral tarihe geçti
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başlayacak
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başlayacak
TESK Başkanı'dan bayram öncesi merdiven altı üretim uyarısı: Uzak durun
TESK Başkanı'dan bayram öncesi merdiven altı üretim uyarısı: Uzak durun
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Pınar Gültekin Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Reha Özcan Hazal Kaya Seyfi Dursunoğlu
Spor Caner Erkin Yılmaz Vural Sergen Yalçın Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Futbolcu Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Balıkesir'de "Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı" yapıldı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 19:41:04. #1.14#
title