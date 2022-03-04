Balıkesir'de ki tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Balıkesir'de ki tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir'de ki tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Grup Amirliği görevlilerince ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı belirlendi.

Tarihi eser kaçakçılarına karşı yapılan operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, 2 bin 159 sikke, 38 çeşitli obje, 1 kılıç, 1 toplu tabanca, 1916 tarih ibareli makaralı parabellum tabir edilen 1 tabanca, 1 şarjör, 4 tabanca mermisi ele geçirildi.

Tarihi Eser Kaçakçılığı yaptığı iddiası ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında adli işlem yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Firik - Güncel

Tarihi eser kaçakçılığı, Balıkesir, Edremit, Polis, Güncel, Haberler

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