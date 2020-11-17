Muğla'da konut satışları yüzde 2,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ekim ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ekim ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da konut satışları yüzde 2,2 arttı.

Muğla'da konut satışları 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artarak 1986 oldu. Bu satışların 549'u ilk satış, 1437'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 270 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 624 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 6 bin 846 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Ardahan, 24 konut ile Hakkari ve 71 konut ile Bayburt oldu. Muğla ise Türkiye genelinde yüzde 1,7'lik payla 17. sırada yer aldı.

"İpotekli satışlar yüzde 38,4 azaldı"

Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 oranında azalış göstererek 425 oldu. 425 ipotekli satışın 140'ı ilk satış, 285'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 25 bin 566 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 21,4 olurken bu oran Muğla ili için yüzde 21,4 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 24,6 arttı"

Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 oranında artış göstererek 1561 oldu. Bu satışların 409'u ilk satış, 1152'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 94 bin 008 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

"Yabancılara konut satışı yüzde 17 arttı"

Muğla'da Ekim ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,0 oranında artarak 124 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim ayında ilk sırayı 2 bin 458 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 928 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Yalova ve 186 konut satışı ile Bursa izledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı