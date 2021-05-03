Balıkesir'de arıcılar için ballı bitkilerin üretimine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de arıcılar için ballı bitkilerin üretimine başladı

Balıkesir'de arıcılar için ballı bitkilerin üretimine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, arıcılara kovan ve arı yemi dağıtımının ardından arıcılar için ballı bitkiler üretmeye başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, arıcılara kovan ve arı yemi dağıtımının ardından arıcılar için ballı bitkiler üretmeye başladı. Büyükşehir'e ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde(BAÇEM) tıbbı ve aromatik bitkilerin yanı sıra lavanta, ekinazya ve arı otu gibi ballı bitkilerin üretimine de başlandı..

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı çiftçilerin gelirini artırıcı ürünler yetiştirmeye gayret gösterirken, arıcıları da unutmadı. Son 6-7 ay içinde 2 bin 100 adet arı kovanı, bin 215 teneke arı yemi dağıtan ve 3 bine yakın ana arı dağıtımına hazırlanan Büyükşehir Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) ballı bitki üretimine başladı. Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Serkan Akça, bal üretiminde 7'nci sırada olan Balıkesir'i daha üst seviyelere çıkarmak istediklerini söyledi. Serkan Akça," Biz şu anda ön alanda 25 çeşit, koleksiyon bahçemizde ise 200 çeşit bitki üretiyoruz. Bitkilerimizi aynı zamanda arıcılarımızı desteklemek için kullanıyoruz. Burada üretmiş olduğumuz lavanta., ekinazya ve arı otu gibi ürünleri arıcılara dağıtarak arıcıları ballı bitkilerle tanıştırmayı planlıyoruz. Biz arıcılarımıza 6-7 aylık dönemde. 2 bin 100 adet arı kovanı dağıttık. Bin 215 kişiye arı yemi dağıttık. Daha önce propolis tuzaklarımızı dağıtmıştık. Şu anda 3 bine akın eşsiz ana arı dağıtımına başlayacağız. Arıcılarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, önümüzdeki günlerde bal evleri projemiz var. Bu bal evlerini faaliyete geçireceğiz. Arıcıların ürettiği balları satın alarak katma değerini artırmış olacağız. Balıkesir şu anda bal üretiminde 7'nci sırada. Bu flora ve bu zenginliğimiz ile Balıkesir'i dana üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz." dedi - BALIKESİR

Balıkesir'de arıcılar için ballı bitkilerin üretimine başladı
Balıkesir'de arıcılar için ballı bitkilerin üretimine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Diego Cenk Tosun Cyle Larin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesir'de arıcılar için ballı bitkilerin üretimine başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 11:52:09. #1.15#

title