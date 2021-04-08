Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Merkezefendi Denizli
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Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Merkezefendi Denizli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Merkezefendi Denizli

Türkiye Basketbol Ligi 26 .hafta müsabakasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ligdeki en güçlü rakibi Merkezefendi Denizli Basket takımı ile Kurtdereli'de karşı karşıya geliyor.

Türkiye Basketbol Ligi 26 .hafta müsabakasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ligdeki en güçlü rakibi Merkezefendi Denizli Basket takımı ile Kurtdereli'de karşı karşıya geliyor.

TBL'nin en güçlü iki kadrosunun mücadelesinde Sigortam. Net mağlubiyeti ile liderlikle arasındaki farkı 1 maça çıkaran Büyükşehir Belediye, bu maçı kazanırsa şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım atmış olacak. Denizli temsilcisi Merkezefendi ise son 10 maçını kazanarak yükselişine hız kesmeden devam ediyor. Bu karşılaşmada Berkay Genç'ten forma giyip giyemeyeceği hala belirsizliğini korurken, Berkay haricinde herhangi bir eksik bulunmuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un uzunu Zane Knowles Denizli maçı hakkında " Evimizde aldığımız son mağlubiyetin telafisi olabilecek nitelikte bir maç. Çok uzun süredir bu maça konsantreyim. Sırf ben değil hatta tüm takım bu zorlu maçı iple çekiyordu. Bu maçı kazanarak hedefimizin ne olduğunu bir kez daha hatırlamak, hatırlatmak ve kanıtlamak istiyoruz. Evet rakibimiz ligin bizimle birlikte en güçlü kadrosu. Evet çok formdalar. Fakat buna hazır bir şekilde onları bekliyor olacağız" açıklamalarında bulundu.

12.04.2021 Pazartesi günü saat 17: 00'da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak dev karşılaşma, TRT Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Merkezefendi Denizli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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