Balıkçıların Hayali Bir Başka Sezona Kaldı

Samsunlu balıkçılar sezondan umduklarını bulamadıklarını, hayallerinin bir başka sezona kaldığını söyledi.

3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin en önemli geçim kaynaklarından olan balıkçılık, balık popülasyonunu korumak ve devamlılığını sağlamak için yılın belli dönemlerinde yapılabiliyor. 1 Eylül itibariyle açılan av sezonu, yarın sona erecek. 15 Nisan'dan 1 Eylül'e kadar balıkların yumurtlama ve büyüme evresi beklenecek.

Sezonu değerlendiren Samsunlu balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek girdikleri sezondan umduklarını bulamadıklarını söyledi.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Bülent Çakmak, "Balık sezonu açıldı, bitti. Bu sezondan umduğumuzu bulamadık. Ne palamut ne hamsi ne de çinakop oldu. Bolluk olmadı. Vatandaşa bol balık yediremedik. İnşallah seneye bolluk olur da vatandaş bol bol balık yer. Balık, vatandaşın yemesi gereken bir besin" dedi.

Havaların sıcak gitmesinden dolayı balığın az olduğunu savunan balıkçı Derviş Akşan, "Bu sene balıkçılık olmadı. Kimse umduğunu bulamadı. Balığı tutan da zarar etti, satan da zarar etti. Bütün balıkçı kayıkları sezonu boş geçirdi. Şu anda borçlu olmayan bir tane bile kayıkçı yok. Sezona umutlu girdik ama olmadı. Hamsi bize Allah tarafından bahşedilmiş bir nimet. Bu sene o da olmadı. Ölmezsek seneye bolluk bekliyoruz. Bu sene kültür balıklarını, deniz balıklarından çok sattık. Bu sene deniz yeterince soğumadığından balığın olmadığını düşünüyoruz. Hamsi de Rusya kıyılarına kaçınca işlerimiz rast gitmedi. Umutlarımız seneye kaldı" diye konuştu.

1 Eylül'e kadar yaz balıkları satacaklarını ifade eden balıkçı Onurcan Köse, "15 Nisan'da balık sezonu bitiyor. Sezon bitti ama balık satışları yaz balıklarıyla devam edecek. Levrek, çipura, kefal, somon ve alabalık gibi balıklar satacağız. Bu sene balıkçılık sezonu, havaların sıcak gitmesinden dolayı kısır geçti. Vatandaşlar da istediği gibi balık yiyemedi. Umutlarımız gelecek sezona kaldı. 15 Nisan'ın ardından küçük balıklar diye adlandırdığımız hamsi, mezgit, istavrit, barbun ve çinakop olmayacak" şeklinde konuştu.

Kültür balıklarını satmaya devam edeceklerini belirten balıkçı Ercan Albayrak ise, "Balık sezonu bitecek ama kültür balıkları satışına devam edilecek. Vatandaşlar sezon kapandı diye balık yememezlik yapmasın. Bundan sonraki süreçte denizlerde üretilen balıklar satılacak. Çipura, lüfer, alabalık, somon ve olta balıkları yine tezgahlardaki yerini alacak. Vatandaşlar bu balıkları yiyerek ihtiyaçlarını giderebilirler" ifadelerini kullandı.

Denizlerde genel av yasağı 15 Nisan'da başlayacak. Balıkçılar yasakla birlikte yeni döneme yeni umutlar ve beklentilerle hazırlanacak. - SAMSUN