Balıkçılar yeni sezondan umutlu

21.08.2019 14:12

Samsun'da balıkçılar 1 Eylül'de açılacak balık sezonundan umutlu olduklarını belirttiler.



Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Yaz aylarında tezgahlarda yerini alan levrek, çupra ve somon balıkları yerini yavaş yavaş mezgit, palamut, barbun, istavrite bırakacak. Yaz aylarından satışların oldukça verimli geçtiğini belirten balık satıcısı Engin Güneş, "Yeni sezondan oldukça umutluyuz. Av yasağı kalkmasının ardından Vira Bismillah deyip denize açılacağız. Umuyorum güzel balıklar çıkar, sezon bereketli olur" dedi.



Fiyatlar hakkında bilgi veren Güneş, "Mezgit genellikle 5-10 TL, barbun 5-15 TL ve istavrit 15-20 TL arasında satışa sunuluyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA