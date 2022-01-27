Balıkçıda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olay iddia: Mülk satışı yüzünden

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün gece Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Hastanede hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı, 3 kişi ise aranıyor. Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.

"MÜLK SATIŞINDAN UZLAŞI SORUNU"

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ yaptığı açıklamada, "Olayın bir mülk satışından kaynaklanan uzlaşı sorunu olduğu ortaya çıktı. Olaya karışan toplam 6 kişi var. Direkt karışan 2 kişi gözaltına alındı, diğerleri için de aramalar devam ediyor. Saldırıda bir silah kullanıldı" ifadelerini kullandı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.

Uzun bir süre ünlü sunucu Ece Erken'le aşk yaşayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz sene haziran ayında sade bir nikahla dünya evine girdi. Mutlu bir evlilikleri olan çift, sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşım yapıyordu.