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Balık tezgahlarında lüfer bolluğu yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin - Haberler | Ekonomi

Balık tezgahlarında lüfer bolluğu yaşanıyor Balık tezgahları lüferle şenlendi.

İSTANBUL (İHA) - Balık tezgahlarında lüfer bolluğu yaşanıyor

İSTANBUL - Balık tezgahları lüferle şenlendi. İstanbul'daki tezgahlarda lüfer bolluğu yaşanıyor. Geçen sene 120 lira olan lüferin fiyatı bu yıl 50 liradan satılıyor.

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından balık tezgahlarında balık bolluğu görülmeye başladı. Karaköy balıkçılar çarşısında hamsi ve istavritin kilosu 35 - 40 liradan, palamutun tanesini ise 40-50 liradan satılıyor. Balıkçılar lüferde bolluk olduğunu söylerken fiyatların önümüzdeki günlerde düşmesini bekliyor.

Balıkçı esnafı Selim Albayrak, tezgahlarda her çeşit balığın bulunduğunu söyleyerek, "Hamsi fiyatları 30 ile 35 lira arasında seyrediyor. Şu anda daha çok lüfer balığı gelmeye başladı. Palamut ise biraz kısıtlı geliyor diyebiliriz. Balığa talep çok fazla, vatandaşın genel olarak palamut, istavrit ve hamsiye talebi oluyor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf Samet Varyemez ise, "Lüfer balığı denizlere girdi. Lüfer denizlere girince de palamut azaldı. Çünkü büyük balık küçük balığı yiyor. Şu zamanda lüfer bol çıkıyor. Geçen sene 120 lira olan lüferin fiyatı bu sene 40-50 lira civarında seyrediyor. Şu anda hamsinin fiyatı ise 35-40 lira civarında diyebiliriz. İstavritin fiyatı 30-35 lira, mezgit 30-35 lira civarında seyrediyor. Palamut ise az çıktığından dolayı 40-50 lira arasında değişiyor. Havaların soğumasıyla hamsi 20-25 lira civarına kadar düşecektir" dedi.

Balık almaya geldiğini söyleyen Halil Şahal da, "Havalardan dolayı balık fiyatları biraz yüksek. Bugün hamsi aldım, sürekli balık tüketiyorum. Bir ay sonra balık fiyatlarının biraz düşeceğini söylüyorlar" dedi.

(MRT-ACÖ-E)

Balık tezgahlarında lüfer bolluğu yaşanıyor

Balık tezgahlarında lüfer bolluğu yaşanıyor

Balık tezgahlarında lüfer bolluğu yaşanıyor

Balık tezgahlarında lüfer bolluğu yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin - Ekonomi Haberleri
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