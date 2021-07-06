Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Küçükakman - Haberler | Ekonomi

- Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktı Balık sezonunun sona ermesi ve balık avlama yasağının da başlamasıyla birlikte balık tezgahları boş kaldı, yerini manav tezgahları aldı.

- Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktı

BALIKESİR - Balık sezonunun sona ermesi ve balık avlama yasağının da başlamasıyla birlikte balık tezgahları boş kaldı, yerini manav tezgahları aldı.

Balıkesir'de balıkçı esnafı sektörün yaşadığı zorluklara karşın tezgahını manava çevirmeye başladı. Balıkesirli balıkçı esnafı Alişen Altınöz' de balık yasağının başlamasıyla birlikte balık tezgahlarını manav tezgahına çevirdiklerini söyledi. Altınöz, gerek müsilaj gerek balık varlığının azlığı dolayısı ile işi bıraktıklarını söyledi. Altınöz, denize attıkları ağları da müsilajdan dolayı alamadıklarını kaydetti.

Sektörün sorunlar yaşadığı sorunlar nedeni ile manav işine başladıklarını söyleyen Alişan Altınöz, işlerinin rutin olduğunu söyledi.

Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktı
Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktı
Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktı
Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Küçükakman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ahmet Kaya Kartal Tibet Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Salih Uçan Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 15:48:38. #1.15#

title