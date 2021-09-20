Balık sezonu açıldı, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanmaya başlandı

Balık avı yasağının sona ermesi ile yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de

tezgahlar balıkla doldu. İlçedeki balık pazarında yerini alan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören hamsinin kilogram fiyatı ise 20-25 TL arasında alıcı buluyor.

Pazarda uzun yıllardır balıkçı esnafı olarak çalışan Savaş Ağlamaz, sezonun yeni açıldığını ve fiyatların iyi durumda olduğunu ifade etti. Vatandaşların balığa özelliklede hamsiye olan ilgisinden memnun olduklarını dile getiren Ağlamaz, "Şuan için iyi fiyatlar herkese uygun fiyatlar pahalı değil vatandaşlar alıyor yani tercih ediyor. Tezgahta bulunan hamsi 20-25 lira arasında değişiyor. Çeşitlerimiz de aynı şekilde 20, 25 lira arasında yani uygun. Sabahtan beri buradayız satışlarımız oldu Allah bereket versin" dedi.

Bir başka balıkçı esnafı Niyazi Güllüçay ise balığın özellikle korona virüse (Covit-19) karşı iyi geldiğini vurgulayarak, herkesi balık yemeğe davet etti.

"Hamsi çok faydalı olduğu için tercih ediyoruz"

Balık pazarına hamsi balığı almaya gelen Yasin Yeğenoğlu isimli müşteri ise hamsinin kilosunu 20 TL'den aldığını ve fiyatın uygun olduğunu kaydetti. Balığın faydalı bir besin olduğunu söyleyen Yeğenoğlu, "20 liraya hamsi balığını aldım. Diğer yerlere göre de hesaplı olması vatandaş olarak bizi memnun ediyor. Hamsi zaten Çok yararlı olduğu için vatandaş zaten çok tercih ediyor. Hamsi balığının bir takım faydaları olduğuna inanıyoruz. Onun için bu kış çok tüketmeye çalışıyoruz. İnşallah bu korona hastalığından da kurtulursam çok iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR