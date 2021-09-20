Balık sezonu açıldı, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanmaya başlandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balık sezonu açıldı, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Balık sezonu açıldı, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanmaya başlandı

Balık avı yasağının sona ermesi ile yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde detezgahlar balıkla doldu.

Balık avı yasağının sona ermesi ile yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de

tezgahlar balıkla doldu. İlçedeki balık pazarında yerini alan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören hamsinin kilogram fiyatı ise 20-25 TL arasında alıcı buluyor.

Pazarda uzun yıllardır balıkçı esnafı olarak çalışan Savaş Ağlamaz, sezonun yeni açıldığını ve fiyatların iyi durumda olduğunu ifade etti. Vatandaşların balığa özelliklede hamsiye olan ilgisinden memnun olduklarını dile getiren Ağlamaz, "Şuan için iyi fiyatlar herkese uygun fiyatlar pahalı değil vatandaşlar alıyor yani tercih ediyor. Tezgahta bulunan hamsi 20-25 lira arasında değişiyor. Çeşitlerimiz de aynı şekilde 20, 25 lira arasında yani uygun. Sabahtan beri buradayız satışlarımız oldu Allah bereket versin" dedi.

Bir başka balıkçı esnafı Niyazi Güllüçay ise balığın özellikle korona virüse (Covit-19) karşı iyi geldiğini vurgulayarak, herkesi balık yemeğe davet etti.

"Hamsi çok faydalı olduğu için tercih ediyoruz"

Balık pazarına hamsi balığı almaya gelen Yasin Yeğenoğlu isimli müşteri ise hamsinin kilosunu 20 TL'den aldığını ve fiyatın uygun olduğunu kaydetti. Balığın faydalı bir besin olduğunu söyleyen Yeğenoğlu, "20 liraya hamsi balığını aldım. Diğer yerlere göre de hesaplı olması vatandaş olarak bizi memnun ediyor. Hamsi zaten Çok yararlı olduğu için vatandaş zaten çok tercih ediyor. Hamsi balığının bir takım faydaları olduğuna inanıyoruz. Onun için bu kış çok tüketmeye çalışıyoruz. İnşallah bu korona hastalığından da kurtulursam çok iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Balık sezonu açıldı, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanmaya başlandı

Balık sezonu açıldı, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanmaya başlandı

Balık sezonu açıldı, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanmaya başlandı

Balık sezonu açıldı, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Muharrem İnce
Magazin Mesut Özil Göksel
Spor Rıza Çalımbay Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Aziz Kocaoğlu Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balık sezonu açıldı, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanmaya başlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:45:05. #1.12#