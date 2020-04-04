SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› BAL'da play-off oynanması önerisi - Spor
Kırıkkale, Gökkaya, Spor

BAL'da play-off oynanması önerisi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakan Gökkaya, "Takımlar, böylesine hassas bir dönemde oynanacak 4 maçın ardından play-off oynanmadan puan sırasına göre bir üst lige çıkarılmalıdır" dedi.

04.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:27
BAL'da play-off oynanması önerisi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakan Gökkaya, "Takımlar, böylesine hassas bir dönemde oynanacak 4 maçın ardından play-off oynanmadan puan sırasına göre bir üst lige çıkarılmalıdır" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda ligler ileri bir tarihe ertelenmişti. Mücadeleler, gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların ardında tekrar oynanacak. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6'ncı Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübü Basın Sözcüsü Gökkaya, sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Gökkaya, "Ülkemizi tesir altına alan ve her geçen gün etkisini gösteren Covid-19 virüsü maalesef ki hem ülkemizi etkilemiş ve bunun akabinde de spor müsabakalarını etkileyerek normal seyrinden çıkartarak liglerin ertelemesini ve uzamasını beraberinde getirmiştir. Bu denli hassas bir dönemde ciddi bir sportif rekabetten bahsetmek imkansızdır. Birçok takımın şampiyonluğa oynadığı BAL'da, liglerini şampiyon bitiren takımların yeterli görülmeyip play-off oynatılması özellikle böylesine hassas bir dönemde ciddi sorunlar teşkil edecektir. Bunu baz alarak kalan 4 maçın ligler başladıktan sonra bitirilip 11 grup şampiyonun direkt olarak 3. Lige alınması en büyük temennimizdir" şeklinde konuştu.

Bölgesel Amatör Lig'lerde 153 takımın mücadele ettiğini hatırlatan Gökkaya, "Maalesef ki hiçbir ciddi yaptırımı olmayan ve neredeyse profesyonel lig seviyesinde paraların harcandığı, birçok kitleyi peşinde sürükleyen ve binlerce taraftarı bulunan camiaları dikkate almak gerekir. Bu takımların önemsenmesi, bizim gibi düşünen birçok kulübümüze de yön vereceğini düşünmekteyiz. Geldiğimiz bu noktada maalesef ki birçok takım, ellerinde yaptırım gücü olmadığı için art niyetli birçok oyuncu tarafından zor durumda bırakılmakta ve ekonomik olarak zor zamanlar geçirmektedir. Konunun ciddiyeti ve önemi bizim ve bizler gibi düşünen onlarca kulübün görüşü olarak kabul etmenizi bekliyoruz. Yaşanan bu konuların hem kulüplerimizi hem de yönetici karmasını çok ciddi anlamda zorlamakla beraber bunları kendine fırsat çıkaran bazı kesimlere de ciddi pay çıkarttığını gözlemliyoruz" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Jardel'den G.Saray taraftarına mesaj: O maçı asla unutmayacağım Spor
Jardel'den G.Saray taraftarına mesaj: O maçı asla unutmayacağım
Menajeri 'Görüşmeler bitti' dedi, Dorukhan çark etti: Yanlış anlaşıldım Spor
Menajeri "Görüşmeler bitti" dedi, Dorukhan çark etti: Yanlış anlaşıldım
Icardi'nin başını Wanda Nara yaktı! İtirafı yüzünden takımdan kovuldu Spor
Icardi'nin başını Wanda Nara yaktı! İtirafı yüzünden takımdan kovuldu
Hasan Ali transferinde G.Saray'a Premier Lig ekibi rakip oldu Spor
Hasan Ali transferinde G.Saray'a Premier Lig ekibi rakip oldu
Süper Lig ekibinin 5 oyuncusu yasağa takıldı! Sokağa çıkamayacaklar Spor
Süper Lig ekibinin 5 oyuncusu yasağa takıldı! Sokağa çıkamayacaklar
Korona tehdidini hiçe sayıyorlar: Maçları ertelemek için sebep yok Spor
Korona tehdidini hiçe sayıyorlar: Maçları ertelemek için sebep yok
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı
Sevgilisiyle karantinaya girmek isteyen güzel tenisçiden kalça pozu
Sevgilisiyle karantinaya girmek isteyen güzel tenisçiden kalça pozu
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Donk, gelen tekliflerin hepsini reddetti! G.Saray, ikinci kaptanlığı verecek
Donk, gelen tekliflerin hepsini reddetti! G.Saray, ikinci kaptanlığı verecek
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Ertelenmeseydi Fenerbahçe maçına çıkmayacaktık
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Ertelenmeseydi Fenerbahçe maçına çıkmayacaktık
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi
Muslera'dan video konferans paylaşımı: Nagatomo gibi gülümseyin
Muslera'dan video konferans paylaşımı: Nagatomo gibi gülümseyin
Necdet Ergezen: Dorukhan Toköz için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro kazanan isimlerin sözleşmesinden isteriz
Necdet Ergezen: Dorukhan Toköz için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro kazanan isimlerin sözleşmesinden isteriz
Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur
Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Haluk Levent Levent Dörter Nurgül Yeşilçay İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Antalya Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: BAL'da play-off oynanması önerisi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 19:48:13. #1.15#
title