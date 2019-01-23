Bakka, Çelik Sektörü İçin Kolları Sıvadı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından hazırlanan 2014-2023 Bölge Planında, 'Mevcut Sınai Faaliyetlerinin Rekabet Güçlerinin Artırılması' öncelikler arasında belirtildi. Bu başlık altında da, Demir-Çelik Sektörü ile Buna Bağlı Yan Sanayinin Güçlendirilmesi ve Kümelenme, Endüstriyel Simbiyoz ve Markalaşma Çalışmaları tedbirler olarak belirlendi.

Bu doğrultuda, içinde Türkiye'nin en büyük entegre demir-çelik üreticilerinden Erdemir gibi yassı çelik ve Kardemir gibi uzun mamul demir-çelik kuruluşları ile bunları besleyen ve bağlı gelişen sanayi işletmelerinin yoğunlukla yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesinde kurum ve kuruluşların rekabet avantajını güçlendirmek, bir arada olmanın getirdiği faydalardan en üst düzeyde yararlanmak, kümelenme konusundaki farkındalığını arttırmak, yeni pazarlara erişimini sağlamak, katma değeri yüksek ve nitelikli ürünlerin üretimine yöneltmek, bu kapsamda yatırım, kapasite ve istihdam olanaklarının artırılmasını sağlamak üzere Çelik Sektörü için Kümelenme Analizi çalışması yapılması ihtiyacı ortaya çıktı.

Çalışmada; bölgedeki firmaların coğrafi yığından, işbirliği yapabilecek ve bir değer zincirinin parçası olabilecek kollektif çalışmalara açık firmalar olup olmadığı tespit edilmesi amaçlandı ve bu kapsamda, çelik sektörünün önde gelen isimlerinden KARDEMİR yetkilileri ile görüşme yapıldı. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Başkanı Mehmet Çetinkaya, Zonguldak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mustafa Ayhan İnanır, Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin Eren ve ajans uzmanları KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç'i ziyaret ettiler.

Ziyarette öncelikle yakın zamanda Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesinden dolayı Güleç'e hayırlı olması ve başarılarının devamı temennileri iletildi. İşletmenin mevcut faaliyetleri ve yeni yatırımlarına ilişkin bilgi alınarak son yıllarda başladıkları vagon tekerleği ve demiryolu rayları üretimi gibi yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

"Bundan sonraki yatırımları Filyos bölgesinde planlıyoruz"

Son zamanlarda en çok gündemde olan Kardemir A.Ş. nin Filyos Limanının üst yapı ve işletmesine talip olduğu yönündeki açıklamalar hakkında da bilgiler aktaran Kamil Güleç, "Biz Filyos ile çok uzun yıllardır ilgileniyoruz. Biz limanın sahibi olalım değil sadece yapılmasını istiyoruz. Şuan 3 milyon ton üretim yapabilecek haldeyiz ve 2020'de de 3,5 milyon tona çıkabiliyoruz. Eren Limanı olmasaydı ne yapardık bilemiyorum. Kendileriyle 10 yıllık anlaşma yaptık. Büyük tonajlı gemilerle taşıma yapmamız gerekiyor. Limanı arzu etmemizin sebebi de budur. 2019 yılında limanın biteceğini ifade ettiler fakat 2020'de tamamlanacak. Biz takip ediyoruz ve şuanda çalışmalar durmaksızın devam ediyor. Ödenek olursa süresi içinde teslim edilecek. Hemen devamında da üst yapının ihale edilmesi gerekiyor. Her görüşmemizde de alt yapı ile üst yapının eş zamanlı bitmesi gerektiğini ifade ettik.

Biz bundan sonraki yeni yatırımlarımızı da Filyos Bölgesinde planlamaktayız. Buranın bir bölümünü de o tarafa aktaracağız. Zaten ray fabrikası ile ağır profil taşıma fabrikasını ayırmak istiyoruz. Çağ Çelik olarak da oradan yer istiyoruz. Önemli konulardan biri Filyos Limanı ağır sanayiye açılmazsa hiçbir anlamı olmaz. Yine birçok şey hayal olur. Fabrikaların çevreye olan zararlarından söz ediliyor. ÇED Raporlarını aldığınız zamana ve çevreye yönelik yatırımları yaptığınız her türlü fabrikayı kurarsınız. Biz KARDEMİR olarak 150 milyon dolarlık çevre yatırımı yaptık. Bizim bacamızdan sadece buhar çıkıyor. 11 bacamız var ve bakanlık tarafından takip ediliyor. Filyos da çok bakir bir yer ve oraya çevreyle iç içe yatırım yapabilirsiniz" dedi.

Kalkınma Ajansı yetkilileri tarafından hazırlıklarına başlanılan Çelik Kümesi Analizi Raporu çalışması hakkında bilgi verildi ve Çelik Vadisi Projesi, Çelik Mükemmeliyet Merkezi, Yeni Nesil Çelik Bazlı Malzeme üretimi konusunda karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç'e gerçekleştirilen ziyaretin ardından Karabük Üniversitesi Enstisü Müdürü Prof. Dr. Yavuz Sun makamında ziyaret edilerek Ajans tarafından hazırlık çalışmalarına başlatılan Çelik Sektörü Kümelenme çalışmaları kapsamında bilgilendirme yapıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca çalışmaya Enstitünün sağlayabileceği katkılar üzerinde değerlendirmeler yapıldı ve enstitü faaliyetleri yerinde incelenerek yetkililerden bilgi alındı.

İlerleyen süreçte, BAKKA tarafından çalışmayla ilgili bölgede paydaş ziyaretleri devam edeceği belirtilirken Filyos Projesi odağında çalışmalara yön verilmesi planlanıyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA