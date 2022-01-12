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Bakesetas gol sessizliğini bozmak istiyor

Bakesetas gol sessizliğini bozmak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, son haftalardaki gol sessizliğini bozmak istiyor.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, son haftalardaki gol sessizliğini bozmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk iki haftasında oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivvasspor maçlarını boş geçmeyen ardından ise Kasımpaşa, Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında attığı gollerle takımını galibiyete taşıyan isimlerin başında gelen Yunan oyuncu dizinde yaşadığı sakatlığın ardından duruklama dönemine girdi.

90 gündür gole hasret

Bu sezon forma giydiği 17 maçta 7 gol ve 4 asist yapan Yunan oyuncu 90 gündür rakip fileleri havalandıramadı. Son olarak bordo-mavililerin sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta biri firikik olmak üzere 2 gol atan Yunan oyuncu 10 Ekim 2021'den beri golle buluşamadı.

Sivasspor maçını bekliyor

Sezonun ilk yarısında attığı gollerle ve yaptığı asistlerle takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Bakasetas, rekabetin ön plana çıktığı ileri uçta takımına katkı vermek için mücadele edecek. Deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında patlama yapmaya hazırlanan Yunan oyuncu, gol hasretini gidermek istiyor.

Yunan oyuncu, bu sezon attığı 7 golün 4'ünü deplasmanda oynanan maçlarda atarken, 3 golü ise Trabzonspor'un evinde oynadığı maçlarda attı. Bordo-mavili takımın Yunan oyuncu Bakasetas'ın gol attığı maçları ise kaybetmedi. Başarılı oyuncu sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçta Sivasspor kalesine 1 gol atmıştı. - TRABZON

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