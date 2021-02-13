Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı
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Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı

13.02.2021 19:36 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:59

Karadeniz gazetesi muhabiri Elif Alp'in basın toplantısı sırasında, Bakasetas'a sorduğu "Maç öncesi marşımız okunurken Türk bayrağına dönük durunca ne hissediyorsun?" sorusu başına bela oldu. Trabzonspor'un akreditasyon kartını iptal ettiği gazeteci, görevini bıraktı.

Trabzonsporlu Yunan futbolcu Bakasetas'a bayrak sorusunu soran gazeteci istifa etti. Yerel Karadeniz gazetesi muhabiri olan Elif Alp basın toplantısı sırasında, Bakasetas'a, "Maç öncesi marşımız okunurken Türk bayrağına dönük durunca ne hissediyorsun?" diye sormuş futbolcu da soruya tepki göstererek, "Ben futbolcuyum ve yalnızca futbola odaklanıyorum" cevabını vermişti.

"BEKLERDİM Kİ ERENCE DE AÇIKLAMA YAPSIN"

Trabzonspor da Ezgi Alp'in akreditasyon alanlarına girişini iptal ederek sorunun 'ırkçı' bir yaklaşımla yöneltildiğini ve gazeteciliğin ahlaki ve etik değerleriyle bağdaşmadığını açıklamıştı. Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve taraftarların da tepkisine neden soruyu soran Alp ise bugün sosyal medyada yaptığı açıklama ile Karadeniz gazetesinden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamasında söz konusu soruyu sormasını spor müdürü Nihat Erence'nin istediğini belirten Ezgi Alp, "mesleğe yeni başlayan bir olarak sorunun nereye gideceğini kestiremediğini" belirtti. Büyük bir hata yaptığını fark edince olayın olduğu gün istifasını verdiğini belirten Ezgi Alp, "Burada suçlu aramıyorum, tek suçlu benim! Ancak beklerdim ki bu soruyu bana sorduran Nihat Erence de bir açıklama yapsın. Hatta benim yapmam gerekeni yaparak istifa etsin. Bunları yapmak bir tarafa bugün spor sayfasında o sorunun doğru olduğunu savunacak kadar 'egoist', başkalarını suçlayacak kadar da 'pişkin' bir yayıncılık örneği sergiledi!" dedi.

Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı

"SORU SİPARİŞ EDİLMİŞTİ"

Gazetenin diğer yetkililerinin böyle bir soru sorulacağından haberi olmadığını belirten Alp, "O soruyu bana WhatsApp üzerinden gönderen Nihat Erence'nin de başkasından 'sipariş' aldığı ortadaydı. Çünkü gelen metnin üzerinde 'iletildi' yazıyordu" dedi.

Trabzonsporlu futbolcular, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun 17. haftasında oynanan Başakşehir maçından bu yana İstiklal Marşı okunurken protokol tribününe değil bayrağın bulunduğu yöne dönüyor.

Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı
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