Bakanlıktan döviz alım satımındaki yeni düzenlemeye ilişkin açıklama: Piyasaya müdahale söz konusu değil

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz ay döviz alım satımına kimlik ibrazı zorunluluğu getirmişti. Uygulama tepki çekmiş ve döviz büroları söz konusu uygulamayı protesto etmek için 4 Kasım tarihinde geçici süreliğine kepenk indirmişti. Bakanlık, tepkilerin ardından uygulamada geri adım attı ve kimlik ibrazını 100 Dolar ve üstü alımlar için zorunlu kıldı. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

"İŞLEM LİMİTLERİNİ BELİRLEME İFADESİ KİMLİK İBRAZINA YÖNELİK"

Konu hakkında yeni bir açıklama yapan bakanlık, yeni düzenlemeye yönelik gerçeğe aykırı bazı yorumlarn yapıldığını belirtti. Bakanlığın yazılı açıklamasında "Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeye yönelik bazı yorumların yapıldığı görülmüştür. Düzenleme ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limiti 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir. Söz konusu değişiklikte 'işlem limitlerini belirlemeye' ifadesi ise sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir." denildi.

"SERBEST PİYASAYA MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Açıklamanın devamında piyasaya müdahalenin söz konusu olmadığı belirtilerek, "Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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