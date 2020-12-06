Bakanlık, çocuk iç çamaşırlarını çocuk bedeni üzerinde sergileyen online alışveriş sitelerini tespit etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulmasını tespit etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı'na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulmasını tespit etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı'na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderdi.

Yazıda, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzünün belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasının çocuk istismarı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bakanlığın başvurusunun akabinde Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı