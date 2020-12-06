Bakanlık, çocuk iç çamaşırlarını çocuk bedeni üzerinde sergileyen online alışveriş sitelerini tespit etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakanlık, çocuk iç çamaşırlarını çocuk bedeni üzerinde sergileyen online alışveriş sitelerini tespit etti

06.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 01:02
Bakanlık, çocuk iç çamaşırlarını çocuk bedeni üzerinde sergileyen online alışveriş sitelerini tespit etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulmasını tespit etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı'na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulmasını tespit etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı'na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderdi.

Yazıda, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzünün belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasının çocuk istismarı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bakanlığın başvurusunun akabinde Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek
Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek
4 çocuk annesi kadın girişimciden 2.2 milyon liralık yatırım
4 çocuk annesi kadın girişimciden 2.2 milyon liralık yatırım
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Ivana Sert Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakanlık, çocuk iç çamaşırlarını çocuk bedeni üzerinde sergileyen online alışveriş sitelerini tespit etti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 02:17:37. #1.15#
title