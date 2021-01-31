Bakan Selçuk'tan prim borcu yapılandırmasında son gün uyarısı

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, prim borçlarının yapılandırılma sürecine ilişkin bir video paylaştı.

Yapılandırma için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu anımsatan Selçuk, paylaşımında, "2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait kesinleşmiş prim borçlarınızı yapılandırıyoruz. Başvurular için son gün. Ayrıntılı bilgi için 'http://sgk.gov.tr' adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapılandırmayı kaçırmayın." ifadelerini kullandı.

BUGÜNE KADAR 105 MİLYAR LİRANIN ÜSTÜNDE ALACAK YAPILANDIRILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) edinilen bilgilere göre, mükellefler Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara yoğun ilgi gösteriyor. Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 7 milyon 349 bin mükellef başvuruda bulundu, bu kapsamda 8 milyon 770 bin dilekçe işleme alındı. Bugüne kadar 105 milyar 712 milyon lira alacak yapılandırılırken, alacaklara karşılık 3 milyar 678 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.

YAPILANDIRMADA SÜRE UZATILMAYACAK

17 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya "e-devlet - www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor. Yasal olarak bu sürenin uzatılması mümkün olmazken, vatandaşların son günü beklemeden başvurularını yapmaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başvuruların vergi dairelerine gidilmeksizin, elektronik ortamda yapılması sağlık açısından önem arz ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu