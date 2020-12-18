Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'yi Bursa iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu. Bursalı firmaların sıkıntı ve taleplerini dinleyen Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, iş dünyasının bütün meselelerinin takipçisi olacağını söyledi.

BTSO liderliğinde Bursa iş dünyası temsilcileri, bakanlık yetkilileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında, farklı sektörlerden çok sayıda BTSO üyesi, pandemi döneminde yaşadıkları sorunları ve taleplerini iletme fırsatı yakaladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, salgının ağır yükünü taşımakta zorlanan işletmelerin, hayati fonksiyonlarını idame ettirmenin yanında toplumsal refahın dinamiği olan istihdamı korumak adına büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Başkan Burkay, "Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olarak bizler de üretimin sağlıklı ve güvenli ortamda sürdürülmesi için yoğun bir mesai yapıyoruz. 46 bin üyemizin omuzlarındaki yükü hafifletmek ve sıkıntılarına çözüm üretmek amacıyla haftanın 7 günü, 24 saat boyunca tüm firmalarımızla iletişim halindeyiz. Pandeminin ülkemizde ortaya çıktığı ilk günden bu yana Bursa iş dünyasının sorunlarını rapor haline getirerek üst kuruluşumuz TOBB ve ekonomi yönetimiyle paylaşıyoruz." dedi.

"İşletmeler ucuz kredi ile değil, hibeyle desteklenmeli"

Zorlu dönemde hükümetin iş dünyası ile istişare içinde proaktif bir yaklaşım sergilediğini ifade eden Başkan Burkay, "Ancak özellikle salgının zirve yaptığı ikinci dönemde uygulanan kısıtlamalar, restoran ve kafeler başta olmak üzere yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren firmaları ve turizm, hizmet ve perakende sektörlerindeki işletmelerimizi krizin merkez üssü haline getirdi. Üyelerimizden gelen çağrılar doğrultusunda salgından en fazla etkilenen sektörlerimize yönelik borç stoğu üretmek veya borcu yönetmek değil, borcu ortadan kaldıracak hibe destek paketlerinin hazırlanması gerektiğine dair beklentimizi açıkladık. Salgın sona erdiğinde işletmelerimizin, yeniden hizmet verecek maddi güce ve iradeye kavuşmasını sağlamalıyız. Faaliyetleri askıya alınan ve geliri tamamen ortadan kalkan işletmelerimizin ucuz kredilerle değil, hibe ile desteklenmesi bu süreçte büyük önem arz ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız da salgın döneminde ekonomide güçlü bir direnç oluşturmak amacıyla birçok uygulamayı hayata geçirdi. Bursa iş dünyası temsilcileri olarak Türkiye'nin bu süreci en kısa sürede atlatması ve ekonomideki çarkların yeniden dönmesi için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na iş dünyası temsilcileriyle bir araya getirdiği toplantıdan dolayı teşekkür etti. Pandemi sürecinde Türkiye'nin ekonomide proaktif bir yaklaşım sergilediğini belirten Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bakanlarımız ve ekonomi yönetimi gerekli adımları atma noktasında iş dünyası ve çalışanlarının, Türkiye'deki herkesin sesini duymaya, mümkün olduğunca da bunu aksettirmeye çalışıyor. Mayıs ayından itibaren kısmi, Haziran ayı itibariyle de normalleşme ile birlikte Türkiye farklılığını ortaya koydu. Ülkemiz yılın 3. çeyreğindeki 6.7'lik büyüme ile de bunu kanıtlamış oldu." dedi.

"Salgında sağlanan destek tutarı 550 milyar lirayı geçti"

Covid-19 salgını ile mücadelede sağlanan destek tutarının 550 milyar lirayı geçtiğini belirten Nebati, "Ekonomimizin 2020 yılının son çeyreğinde toparlanma eğilimini sürdürerek, yılı binde 3 oranında bir büyüme ile bitirmesi bekleniyor. Öncü göstergeler bu yönde. Önümüzdeki dönemde bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve geliştirilmesi, iç ve dış dengenin yeniden sağlanması, ekonomik fırsatlardan yararlanarak kapsayıcı ve sürdürülebilir istihdam ve ihracat odaklı bir büyüme sağlama noktasındaki kararlığımız devam edecek. Öncelikli hedeflerimizden biri olan pandemi ile makro dengelerdeki geçici olarak bozulmanın, uygulanan normalleşme adımlarıyla kısa vadede ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Endüstri 4.0 sürecindeki rekabetçi koşulları dikkate alarak sürdürülebilir, yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat tabanlı üretimle dijital ve platform ekonomilerinin desteklenmesine devam edeceğiz." dedi.

"İş dünyasının taleplerinin takipçisi olacağız"

Ocak ayının ilk haftası itibariyle aşı uygulamasının başlayacağını hatırlatan Nebati, şöyle konuştu:

"Bu aşılama ile birlikte ciddi bir şekilde zinciri kırmış olacağız. 1 Nisan 2021 itibariyle bir normalleşmeye başlayacağımızı öngörüyoruz. Kamu tarafı da gerekli adımları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde atmaya gayret ediyor. Özellikle de kentlerdeki esnaf ve üretici kesimin çok iyi bir şekilde kendini planlayabilecek desteklere ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Adımlar da atılıyor. Özellikle merkez üssü olan sektörleri çok iyi biliyoruz. Gerek turizm gerekse hizmet sektörü bu işten en çok etkilenen kesim. Sayın Bakanımızla bu konuları sürekli istişare ediyoruz. Toplantılarda soru ve önerileri tekrar not ederek, çözmeye çalışıyoruz. Bursa iş dünyası temsilcilerimizin sorunlarının takipçisi olacağım."

Açılış konuşmalarının ardından Bursa iş dünyası temsilcileri pandemi döneminde yaşadıkları SIKINTILARI bizzat iletme imkanı buldu. BTSO Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler, mart ayında aldıkları kredileri yapılandırmak için bankaların talep ettiği yüksek faiz oranlarının düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Güler ayrıca kapanan ve faaliyeti kısıtlanan işletmelere yönelik yasal takiplerin durdurulmasını istedi.

BTSO Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Toplantısı Konsey Başkanı Abidin Şakir Özen, online sipariş hizmeti veren şirketlerin komisyonlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

BTSO Meclis Üyesi Yavuz Özdemir, tekstil ve mobilya ile KDV farkının eşitlenmesi konusunu Bakan Yardımcısı Nebati'ye iletirken, Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım da kira hibe desteğinin tarihi çarşıdaki esnaflarının bir kısmını kapsamadığını belirterek, bu düzenlemenin genişletilmesini talep etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı