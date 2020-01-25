Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin enerji politikalarını anlattı Açıklaması

25.01.2020 05:06 | Son Güncelleme: 25.01.2020 05:06

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar koruyacağını belirterek, "Doğu Akdeniz'deki enerji çalışmalarımız provokatif amaçlı değil, tamamen ekonomik ve enerji temelli eylemlerdir. Amacımız ülkemizin enerji bağımlılığını azaltmaktır." dedi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen telekonferansa katılan Bakan Yardımcısı Bayraktar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji politikalarını anlattı.

Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini ithal ettiğini ve bu sebeple enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve zenginleştirmek için önemli bir çaba gösterdiğini ifade eden Bayraktar, Doğu Akdeniz meselesinin bu bakımdan kritik olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin 2002-2017 arasında enerji piyasasıyla ilgili temel reformlar konusunda uzun uğraşlar verdiğini belirten Bayraktar, 2017'den itibaren "tedarik güvenliği", "yerel kaynakların verimliliği" ve "piyasada yatırımcı için öngörülebilirlik" konularına ağırlık verdiklerini vurguladı.

"2017 yılından sonra mevcut enerji arz-talep haritasına göre Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız verdik. Bu kapsamda aldığımız sondaj gemileriyle yeni bir aşamaya geçtik." değerlendirmesi yapan Bayraktar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar kullanacağını belirtti.

"Amacımız ülkemizin enerji bağımlılığını azaltmaktır"

Bayraktar, "Doğu Akdeniz'deki enerji çalışmalarımız provokatif amaçlı değil, tamamen ekonomik ve enerji temelli eylemlerdir. Amacımız ülkemizin enerji bağımlılığını azaltmaktır." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının gelirlerinin esasen Ada'nın tüm halkının faydalanacağı şekilde bölüştürülmesi gerektiğini belirten Bayraktar, ancak bu konuda Güney Kıbrıs ve Yunanistan tarafının meseleye olumlu yaklaşmadığını bildirdi.

Bayraktar, "Biz buradaki meselede yapıcı, pragmatik ve çözüm odaklı davranıyoruz. Libya ile yaptığımız anlaşma bunun iyi bir örneğidir. Benzer anlaşmaları Mısır ve İsrail gibi diğer komşu ülkelerle de yapmış olsaydık inanıyorum ki bu durum onlar için de bugünkünden daha iyi olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-ABD enerji ilişkisinin de derinleştiğine dikkati çeken Bayraktar, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere olumlu yansıdığını kaydetti.

Kaynak: AA