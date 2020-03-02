Bakan Varank uzman mühendisleri "sıcak bölge"ye taşıdı

02.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:05

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bahar Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği 2. Ordu Komutanlığı Serinyol Taktik Komuta Merkezi'nde savunma sanayi kuruluşlarında görevli uzman ve mühendisler ile sıcak bölgede görev yapan askerleri buluşturdu.