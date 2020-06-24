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Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mağaralar, uçak pistleri, hangarlar, sığınaklar, barajlar gibi öncelikli hedeflere yönelik geliştirilen ardışık delici uçak bombasının ilklere imza atarak testi geçtiğini duyurdu.

24.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:55

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından yer üstü ve yeraltındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen, ardışık delici uçak bombasının (SARB-83) ilklere imza atarak testi geçti. Söz konusu gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya üzerinden duyurdu. Varank, test görüntüsüne ilişkin videoya da yer verdi.

Bakan Varank, Twitter'dan yaptığı açıklama şunları söyledi:

"SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti! Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün"

Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti

SARB-83 NEDİR?

SARB-83, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen, Harp Başlığı (ADHB) teknolojisine sahip, beton delici bir mühimmattır. SARB-83'ün dış geometrisi, güdüm kiti arayüzleri, kütle, kütle merkezi ve eylemsizlik özellikleri 1000 lb (415 kg) ağırlığındaki MK-83 Genel Maksat Bombası (GMB) ile benzerdir.

Ön delici harp başlığı özelliği ile termobarik patlayıcılarla kullanılabilecek yeni nesil mühimmatlardan olan SARB-83, Mağaralar, uçak pistleri, hangarlar, sığınaklar, barajlar gibi öncelikli hedeflere yönelik geliştirilmiştir.

SARB-83, 1,8 metrelik betonu delerek, içeridekileri imha edebilecek yeteneğe sahip bir uçak mühimmatıdır.

Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti

SARB-83 GENEL ÖZELLİKLER

- Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği

- Ön Delici tasarımında kullanılan önceden şekillendirilmiş parçacıklar ile ikincil hedeflere karşı yüksek etkinlik

- Farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliği

- MK-83 GMB ile uyumlu tüm güdüm kitleri ile kullanılabilme potansiyeli

- MK-83 GMB taşıyabilen tüm uçaklardan atılabilme potansiyeli

Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti

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