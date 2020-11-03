Bakan Tunis: "Sierra Leone'de Türk Yatırımcıları birçok fırsat bekliyor"

Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'i ziyaret ederek Ankaralı sanayicilere yatırım çağrısında bulundu.

Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'i ziyaret ederek Ankaralı sanayicilere yatırım çağrısında bulundu.

Bakanı Tunis'in Özdebir'i ziyaretinde, Sierra Leone Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Hasan Kaisamba, ASO Başkan Yardımcıları Seyit Ardıç ve Mete Çağlayan ile Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bayraktar bulundu.

Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis, Türkiye ekonomisinin hızlı büyüyen bir ekonomi olduğunu ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri artırmak istediklerini söyledi. Tunis, "İkili ilişkilere verdiğimiz önemin göstergesi olarak Ankara'da büyükelçiliğimizi açılıyoruz. Büyükelçilik ile birlikte iki ülke arasında her alanda ilişkilerin daha da gelişeceğine inanıyorum. Sierra Leone Hükümetinin özellikle Türk yatırımcıları ülkede görmek için her türlü işbirliğine ve desteğe hazır olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Bu ziyarette Türkiye ile birçok anlaşma imzalanacağını da vurgulayan Bakan Tunis, "Cumhurbaşkanımız iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesini çok destekliyor. İki ülke arasındaki yatırımlarının karşılıklı nasıl yapılabileceğine dair çok detaylı anlaşmalar olacak. Hükümet olarak kamu-özel ortaklığı projelerini destekliyoruz. Türk yatırımcıların ilgisini çekebilmek için 100 milyon dolar hacimli genel bir anlaşma da imzalanacak. Bu anlaşmalarla madencilik, inşaat, tarım gibi birçok sektörde yatırımcılara vergi muafiyetleri getirilecek. Sierra Leone Türk yatırımcılar için özellikle madencilik, inşaat, turizm, tarım, balıkçılık, enerji sektörlerinde birçok fırsat barındırıyor. İş yapmayı kolaylaştıran çok sayıda yasal düzenlemeyi de hayata geçirdik. Türk iş adamlarını ülkemize yatırım yapmaya çağırıyoruz" diye konuştu

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise Türkiye ile Sierra Leone arasındaki ticaret hacminin çok düşük olduğunu ifade etti. Özdebir, "Sierra Leone son 3 yılda ihracatını büyük oranda artırmış durumda. Fakat bu ihracattaki artış ülkemiz ticaretiyle orantılı değil. Sierra Leone Ankara Büyükelçilği'nin açılmasıyla beraber iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarının ve ticaret hacminin artacağına inanıyorum" dedi.

Ankara Sanayi Odası'nın inşaat, medikal, savunma sanayi, altyapı, elektrik-elektronik, iş makineleri, ofis mobilyaları, bayan tekstil, medikal sektörü, bilişim gibi sektörler olmak üzere 8 bini aşkın üyesi olduğunu belirten Özdebir, "Ankara potansiyeli çok yüksek, üretim kabiliyeti olan teknolojinin yoğunlaştığı, katma değerli ürünlerin üretildiği ve ihraç edildiği önemli bir cazibe merkezi. Ankaralı firmalar Sierre Leone'nin altyapısından, enerji yatırımları dahil birçok sektörde sıfırdan en iyi şekle getirecek kabiliyetlere sahip. Biz Ankara Sanayi Odası olarak Sierre Leone'nin kalkınması için her türlü işbirliğine hazırız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök