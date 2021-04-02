Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu
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Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu

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Bakan Selçuk'un 'Koronavirüs meslek hastalığı olsun' talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsün meslek hastalığı kabul edilmesi talebine "Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim" sözleriyle yanıt verdi. Bakan Selçuk, bu çıkışından sonra Twitter'da gündem oldu.

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Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında bütün memur konfederasyonları ek zam ve koronavirüsün meslek hastalığı sayılması talebinde bulundu.

"EVDE HASTALANANLAR DA VAR"

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, bu isteğe, "Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Söz konusu ifadeler kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Onlarca sosyal medya kullanıcısı bu açıklamayı eleştiren içerikler paylaşarak tepkilerini gösterdi.

O yorumlardan bazıları:

  • Allahım sen bize sabır ver
  • Her 2 günde ortalama 3 sağlık emekçisi Covid-19'a bağlı hayatını kaybetti. Hiç biri bu virüsü evinde almadı, aksine sağlık emekçisi iş yerinde aldığı virüsü evine götürdü.
  • Sağlık çalışanları Covit 19 u evinde oturarak kapmadı. Pandeminin başından beri çocuklarına ve sevdiklerine doya doya öpmekten sarılmaktan kaçındı. Hastalığı onlardan kapmaktan korktuğu için değil; kendisi onlara hastalığı bulaştırmaktan korktuğu için.
  • Evde hastalık kapılıyorsa bize niye "Evde kal" deniliyor.

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