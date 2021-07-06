Bakan Selçuk'tan Spor Köyü'ne tam not
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Bakan Selçuk'tan Spor Köyü'ne tam not

Bakan Selçuk'tan Spor Köyü'ne tam not
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Gaziantep'i ziyareti sırasında Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Akkent Spor Köyü'nü ziyaret ederek gençlerle ve çocuklarla bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Gaziantep'i ziyareti sırasında Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Akkent Spor Köyü'nü ziyaret ederek gençlerle ve çocuklarla bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesi tarafından 86 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan Akkent Spor Köyü'nü ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla ve gençlerle bir araya geldi, onlarla penaltı atışı yaptı ve kaleye geçti, okçuluk bölümünde ise ok attı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun önemli projelerinden olan Akkent Spor Köyü'nü ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimleri kapsamında çocukların ihtiyacı olan hemen her konuda ücretsiz eğitimlerin olduğunu belirterek, velileri bu eğitimlerden yararlanmaya davet etti.

"Spora ve eğitime yatırımlarımız devam edecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akkent Spor Köyü'nde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile masa tenisi oynayıp, okçuluk sahasında ok attı. Akkent Spor Köyü'ne yapılan yatırımın gençler için çok önemli olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'u Akkent Spor Köyü'nde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bakanımıza, spora ve eğitime yapmış olduğumuz yatırımlar hakkında bilgiler verdik. Kendisi öğrencilerle bir araya gelerek; spor yapıp, gençlere moral verdi. Ziyaretinden dolayı Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a teşekkür ediyoruz. Spora yatırımlarımızı ara vermeden sürdüreceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Bakan Selçuk'tan Spor Köyü'ne tam not
Bakan Selçuk'tan Spor Köyü'ne tam not
Bakan Selçuk'tan Spor Köyü'ne tam not

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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