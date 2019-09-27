Bakan Selçuk'tan eğitime destek verenlere teşekkür

27.09.2019 19:32

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman'da, eğitime destek verenlere teşekkür belgesi takdim ederek bazı temaslarda bulundu.



Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğünde STK temsilcileriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman'da, eğitime destek verenlere teşekkür belgesi verdi. Teşekkür belgesi dağıtımı sonrası Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde öğretmenler ve okul idarecileriyle bir araya gelen Bakan Selçuk'a, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları eşlik etti.



Öğretmen ve okul idarecileriyle bir araya gelen Bakan Selçuk, onlara basına kapalı şekilde hitap etti. Yapılan toplantı sonrasında Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet, Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi'ne geçti. Burada öğrencilerle bir araya gelen Bakan Selçuk, yapılan seslendirme ve canlı yayın odasının açılışını gerçekleştirdi. Selçuk ve beraberindeki heyet daha sonra Adıyaman Belediyesine geçti. Adıyaman Belediyesinin çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan bilgiler alan Bakan Selçuk, daha sonra belediye şeref defterini imzaladı. Bakan Selçuk, daha sonra Adıyaman İnovasyon Merkezi'ne giderek burada yapılan kodlamaları, robotları tek tek inceleyerek öğrencilerle sohbet edip, öğrencilere başarılar diledi.



Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet daha sonra AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına geçerek burada partililerle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen programda Bakan Selçuk, partililere hitap etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA