Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak
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Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak

30.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:14

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Selçuk ödemelerin 4 Aralık tarihinde hesaplarda olacağını söyledi.

IBAN'I OLMAYAN PTT'DEN ALACAK

Bakan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

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İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları:

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Koronavirüs salgını döneminde işveren için getirilen desteklerden bir tanesidir. Uygulama döneminde çalışanın maaşının brüt %60'ı devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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