Bakan Ruhsar Pekcan: Türkiye ile İngiltere'nin imzalayacağı Serbest Ticaret Anlaşması'yla yepyeni bir dönem başlıyor
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Bakan Ruhsar Pekcan: Türkiye ile İngiltere'nin imzalayacağı Serbest Ticaret Anlaşması'yla yepyeni bir dönem başlıyor

28.12.2020 21:16 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:24
Bakan Ruhsar Pekcan: Türkiye ile İngiltere'nin imzalayacağı Serbest Ticaret Anlaşması'yla yepyeni bir dönem başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerin yeni temeli, çerçevesi olacak Serbest Ticaret Anlaşması'nı yarın imzalayacaklarını belirterek "Hem Türkiye'nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık'ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde sonuçlandırdıkları Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerin yeni temeli, çerçevesi olacak Serbest Ticaret Anlaşması'nı yarın imzalayacaklarına dikkati çekti.

"YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Türkiye'nin en büyük 3'üncü ticaret ortağı olan Birleşik Krallık ile ticari ilişkileri kazan-kazan prensibiyle artırarak sürdürmeyi amaçlayan söz konusu Serbest Ticaret Anlaşması'nın, Birleşik Krallık ile ilişkilerin daha da derinleştirilmesi yönünde çok kritik bir adım olduğunu ifade eden Pekcan, "2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık'ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ruhsar Pekcan: Türkiye ile İngiltere'nin imzalayacağı Serbest Ticaret Anlaşması'yla yepyeni bir dönem başlıyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Pekcan, Anlaşmanın Türkiye, Birleşik Krallık ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunarak "2017'den bu yana süren, AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız sonrasında imzaladığımız en önemli anlaşma olacak olan bu STA'nın imzalanmasında emeği geçen başta BK Ticaret Bakanı Sayın Liz Truss olmak üzere Türk ve İngiliz heyetlerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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