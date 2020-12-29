Bakan Pekcan: "İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler."
29.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:30
Bakan Pekcan: "İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler.
Bakan Pekcan: "İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır