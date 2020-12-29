Bakan Pekcan: "İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler."
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Bakan Pekcan: "İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler."

29.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:30
Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler.

Bakan Pekcan: "İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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