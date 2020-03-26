Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı uygulayan 198 firmaya ceza uygulandı
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Ruhsar Pekcan, Güncel

Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı uygulayan 198 firmaya ceza uygulandı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Reklam Kurulu'nca mart ayında yapılan iki toplantıda haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

26.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:11
Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı uygulayan 198 firmaya ceza uygulandı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Reklam Kurulu'nca mart ayında yapılan iki toplantıda haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle koruyucu maske başta olmak üzere dezenfektan, kolonya ve bazı gıda ürünleri fiyatlarında fahiş miktarlarda artış yapıldığına ilişkin başvurular üzerine 81 ilde denetimler yapıldığını söyledi.  Denetimler kapsamında tüm illerde bulunan satış yerlerinde, denetime konu ürünlerin Ocak-Şubat 2020 fiyatları ile güncel satış fiyatları tespit edildiğini belirten Bakan Pekcan, "28.02.2020-25.03.2020 tarihi itibarıyla Ticaret İl Müdürlüklerimizce denetlenen 'cerrahi maske ve 3M maske çeşitleri, dezenfektan, cerrahi eldiven, el antiseptiği, kolonya ve makarna, bakliyat ve diğer gıda ürünleri' gibi ürünlerin fiyat denetimleri ile ilgili; denetlenen firma sayısı 6 bin 448, denetlenen ürün sayısı ise 13 bin 280'dir. Bu süreçte İl Müdürlüklerimize, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi Mobil Uygulaması kanalıyla 31 bin 817 adet başvuru ve ayrıca Bakanlığımıza da CİMER aracılığıyla 2 bin 74 adet başvuru yapılmıştır. Bu başvuruları yapan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve denetim gereken hususlarda da anında yerinde denetim yapılmıştır" dedi.

'REKLAM KURULU'NA İNTİKAL ETTİRİLDİ'Bakan Pekcan, bunun yanı sıra Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün de internet sitesi üzerinden satış yapan firmalar hakkında resen incelemeler başlattığını anımsatarak, "Bu ürünlerin satıldığı platformlara da dağıtımlı bir yazı yazılarak,  içinde bulunulan süreci fırsata çevirmeye çalışan kötü niyetli satıcıların derhal platformlarından çıkarılmasını, aksi takdirde bu ürünleri satanların yanı sıra bu platformları işletenlerinde sorumlu olacağını belirtmiştir.  Gerek resen yapılan incelemeler, gerek Ticaret İl Müdürlüklerimizden gelen denetim tutanakları, gerekse bizzat vatandaşlarımızın yapmış olduğu şikayetlerden incelemesi tamamlananlar Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'na intikal ettirilmiştir" diye konuştu.'6 BİN 335 FİRMA HAKKINDA İNCELEME VE YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR'Bakan Pekcan, 10 Mart'ta yapılması planlanan 294 sayılı Reklam Kurulu toplantısının bir hafta öne alınarak yapıldığını, toplantıda haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 9 firmaya toplam 943 bin 29 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. 25 Mart'ta ikinci toplantı yapıldığını kaydeden Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Toplantıda incelemesi tamamlanan 268 ticari işletmeler ve internet siteleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar gündeme alınmıştır. 6 bin 335 firma hakkında ise inceleme ve yasal süreçler devam etmektedir. Reklam Kurulu tarafından yürütülen inceleme neticesinde 189 firmanın uygulamalarının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu tespit edilmiş olup bu firmalar hakkında toplam 9 milyon 147 bin 31 lira idari yaptırım uygulanması kararı alınmıştır. Bu kapsamda söz konusu idari yaptırım kararının ayrıntılarına bakıldığında; internet üzerinden satış yapan 76 ticari işletmeye, her bir firma hakkında 104 bin 781 TL olmak üzere, toplam 7 milyon 963 bin 356 lira, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 diğer işletmeler hakkında ise, her bir firma hakkında 10 bin 475 lira olmak üzere, toplam 1 milyon 183 bin 675 lira idari yaptırım uygulanmıştır. İdari yaptırıma konu uygulamaların 111'inin maske, 6'sının maske ve dezenfektan, 1'inin maske ve kolonya, 36'sının dezenfektan, 26'sının kolonya, 1'inin ıslak mendil ve kolonya, 2'sinin ıslak mendil ve 6'sının gıda ürünleri ile ilgili olduğu görülmektedir."'CEZANIN 10 KAT ARTIRILMASI İMKANI VAR'

"Böylece Reklam Kurulunca mart ayında yapılan iki toplantıda haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmıştır" diyen Bakan Pekcan, "Söz konusu aykırılıkların devamı halinde para cezasının 10 katına kadar artırılması imkanı bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin arz zinciri güvenliğinin sağlanması için ithalatçılar, üreticiler, satıcılar nezdinde gerekli denetim faaliyetlerine ara vermeden devam edilecek ve aykırı bulunanlara da gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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