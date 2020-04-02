Bakan Pekcan'dan ihracat yorumu: Her türlü tedbiri aldık Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Bakan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, düşüşün pandemi etkisiyle gerçekleştiğinin altını çizdi.

Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Bakan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, düşüşün pandemi etkisiyle gerçekleştiğinin altını çizdi. Pekcan, sürecin etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek için her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.