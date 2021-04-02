Su ürünleri yetiştiricilerine 85 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
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Su ürünleri yetiştiricilerine 85 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Su ürünleri yetiştiricilerine 85 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında üreticilere 85 milyon liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri sektörünü yaptıkları yeni düzenlemelerle her yıl desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Pakdemirli bu kapsamda, özellikle alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliği başta olmak üzere toplamda 85 milyon liralık üretim desteğini bugün yetiştiricilerin hesaplarına aktaracaklarını kaydetti.

"PANDEMİYE RAĞMEN ÜRETİMDE REKOR ARTIŞ OLDU"

2002 yılından itibaren sektöre destek sağlandığının altını çizen Pakdemirli, "Verdiğimiz destekler sayesinde 2002 yılında 61 bin ton olan üretimimiz, 2020 yılında 420 bin tonun üzerine çıktı. Su ürünleri üretim değeri ise 212 milyon TL'den yaklaşık 13,5 milyar TL'ye yükseldi. Su ürünleri üretimimiz pandemiye rağmen geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında rekor bir artış gösterdi" dedi.

80'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Pakdemirli, 2002 yılında 27 bin ton olan su ürünleri ihracatının 2020 yılında 200 bin tona, değer olarak 97 milyon dolardan 1 milyar 64 milyon dolara ulaştığını, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Kore gibi ülkelerin de yer aldığı 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye'de üretilen balıkların ihracat rekorları kırarak dünyaya satılmasının çok önemli olduğunu belirten Pakdemirli, son dönemde iç tüketimdeki artışın da sevindirici olduğunu ifade etti.

"TÜRK SOMONU DÜNYADA MARKA OLDU"

2018 yılında başlattıkları proje ile Türk somonunun dünyada kabul gördüğünü ve marka olduğunu anlatan Pakdemirli, uyguladıkları projeler ve desteklerle 2020 yılında 60 milyon dolarlık somon ihracatı gerçekleştirildiğini, bu ihracatın önümüzdeki yıllarda daha da artacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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