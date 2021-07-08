Bakan Pakdemirli son 3 yılın lavanta üretimi ve ihracat rakamlarını açıkladı
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Bakan Pakdemirli son 3 yılın lavanta üretimi ve ihracat rakamlarını açıkladı

Bakan Pakdemirli son 3 yılın lavanta üretimi ve ihracat rakamlarını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bilecik'te lavanta hasadı yaparken, "Son 3 yılda üretimi 3,6 kat artışla 5 bin 300 tona, ihracatı ise 5,9 milyon dolara yükseldi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bilecik'te lavanta hasadı yaparken, "Son 3 yılda üretimi 3,6 kat artışla 5 bin 300 tona, ihracatı ise 5,9 milyon dolara yükseldi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretler, açılışlar ve temel atma törenlerine katılmak üzere Bilecik'e geldi. İlk olarak Bilecik Valiliğini ziyaret eden bakanlar, valilik şeref defterini imzaladı. Bilecik protokol üyeleri ile kısa bir değerlendirme toplantısı yapan bakanlar ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ziyaret etti. Bakanlar daha sonra merkeze bağlı Ulupınar köyünde lavanta ve çilek hasadı gerçekleştirdi.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin bor madeni katkılı yerli ve milli dezenfektan markası olan Borel'in üretiminde lavanta kullandıklarını belirterek, üretimde katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Bakan Pakdemirli ise çiftçiye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Son 3 yılda üretimi 3,6 kat artışla 5 bin 300 tona, ihracatı ise 5,9 milyon dolara yükselen lavanta hasadını Bilecik'te yaptık" dedi. - BİLECİK

Bakan Pakdemirli son 3 yılın lavanta üretimi ve ihracat rakamlarını açıkladı
Bakan Pakdemirli son 3 yılın lavanta üretimi ve ihracat rakamlarını açıkladı
Bakan Pakdemirli son 3 yılın lavanta üretimi ve ihracat rakamlarını açıkladı
Bakan Pakdemirli son 3 yılın lavanta üretimi ve ihracat rakamlarını açıkladı
Bakan Pakdemirli son 3 yılın lavanta üretimi ve ihracat rakamlarını açıkladı
Bakan Pakdemirli son 3 yılın lavanta üretimi ve ihracat rakamlarını açıkladı
Bakan Pakdemirli son 3 yılın lavanta üretimi ve ihracat rakamlarını açıkladı
Bakan Pakdemirli son 3 yılın lavanta üretimi ve ihracat rakamlarını açıkladı
Bakan Pakdemirli son 3 yılın lavanta üretimi ve ihracat rakamlarını açıkladı
Bakan Pakdemirli son 3 yılın lavanta üretimi ve ihracat rakamlarını açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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