Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi alınacak
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Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi alınacak

Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi alınacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalışmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edileceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki güzel haber paylaşmak istediğini belirterek, "Geleceğe nefes olan ormanlarımız için; orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ İŞLERİN SÜRE UZATIMI ONAYLANDI

Bakan Pakdemirli, ikinci güzel haberi ise, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup, işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklar" ifadeleri ile paylaştı.

İşte Pakdemirli'nin yaptığı paylaşım:

Bakan Pakdemirli sosyal medyadan duyurdu: Ormancılık faaliyeti için 2 bin geçici işçi alınacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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