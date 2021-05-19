Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalışmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edileceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki güzel haber paylaşmak istediğini belirterek, "Geleceğe nefes olan ormanlarımız için; orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ İŞLERİN SÜRE UZATIMI ONAYLANDI

Bakan Pakdemirli, ikinci güzel haberi ise, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup, işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklar" ifadeleri ile paylaştı.

İşte Pakdemirli'nin yaptığı paylaşım:

Kaynak: İhlas Haber Ajansı