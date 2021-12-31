Son dakika... Bakan Pakdemirli: "613,6 milyon liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 613 milyon 645 bin 392 liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere sağlanan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"613 milyon 645 bin 392 liralık tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı. Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 252 milyon 199 bin 942 lira, süt desteği kapsamında 156 milyon 715 bin 411 lira, hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 133 milyon 229 bin 250 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği kapsamında 14 milyon 845 bin 164 lira, süt analizi desteği kapsamında 3 milyon 418 bin 953 lira, aşı desteği kapsamında 2 milyon 484 bin 575 lira, küpe uygulama desteği kapsamında 1 milyon 307 bin 187 lira, atık desteği kapsamında 399 bin 800 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 33 milyon 915 bin 912 lira, toprak analizi desteği kapsamında 887 bin 420 lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 645 bin 945 lira, sertifikalı fidan kullanım desteği kapsamında 13 milyon 595 bin 533 lira. Destek bizden, üretmek sizden."

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri

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