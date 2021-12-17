Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli, 2,7 milyar liralık tarımsal desteğin bugün çiftçilere ödenmeye başlanacağını bildirdi - Haberler
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Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli, 2,7 milyar liralık tarımsal desteğin bugün çiftçilere ödenmeye başlanacağını bildirdi

Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli, 2,7 milyar liralık tarımsal desteğin bugün çiftçilere ödenmeye başlanacağını bildirdi
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını belirtti.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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