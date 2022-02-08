Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edildi, Bakanlık'tan açıklama gecikmedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, İngiltere'nin başkenti Londra'da yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticilerine, "Türkiye'de enflasyon yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldi" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

"BAKANIMIZIN BÖYLE BİR AÇIKLAMASI OLMADI"

Bazı mecralarda da bu tarz haberlerin çıkması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı. Söz konusu iddiaları yalanlayan Bakanlık, açıklamasında, "Bazı mecralarda Sayın Bakanımızın Londra'da yaptığı bir toplantıda, 'Türkiye'de enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi' şeklinde açıklaması yer almaktadır, Sayın Bakanımızın böyle bir açıklaması olmamıştır. Katılımcının yanlış anlamasından kaynaklanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

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