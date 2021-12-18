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Bakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile kritik toplantı! Yeni ekonomi programı anlatıldı

Bakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile kritik toplantı! Yeni ekonomi programı anlatıldı
Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği ile toplantı yaptı. Toplantıda küresel ve yurtiçi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü. Zirvede ayrıca Bakan Nebati, yeni ekonomi programına ilişkin bankacılara bilgi paylaşımında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.

YENİ EKONOMİ PROGRAMININ AYRINTILARI PAYLAŞILDI

Toplantıda küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü. Bakan Dr. Nebati yeni ekonomik programa ilişkin bankacılara bilgi paylaşımında bulunarak, değerlendirmelerini aldı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının amacının sağlıklı, istikrarlı büyüme performansı olduğu belirtildi.

Bakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile kritik toplantı! Yeni ekonomi programı anlatıldı

BANKACILAR: FAALİYETLERİMİZ KESİNTİSİZ YÜRÜMEKTEDİR

Bankalar tarafından yapılan değerlendirmede, son dönemde ülkemizdeki finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere dikkat çekilerek, "Güçlü bilanço, likidite ve öz kaynak yapısı, gelişmiş teknolojik uygulamaları ile uluslararası standartlarda faaliyet gösteren Türkiye bankacılık sektörü, ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer oluşturma misyonu doğrultusunda faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde yürütmektedir. Bankalarımız kurallarıyla işlemekte olan serbest piyasa mekanizması içinde kaynaklarını, hane halkı ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılama yönünde kullanmaya devam edecektir" açıklamasında bulunuldu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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