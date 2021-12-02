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Bakan Muş canlı yayında verileri paylaştı! Türkiye'den kasım ayı için yeni ihracat rekoru

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi
Bakan Muş canlı yayında verileri paylaştı! Türkiye'den kasım ayı için yeni ihracat rekoru

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin düzenlediği basın açıklamasında konuştu. Kasım ayında ihracat rekoru kırıldığını belirten Muş, "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız" dedi.

Türkiye'de ekonomiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, bir yandan da ithalata ve ihracat dengesi de merak ediliyordu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, aylık ihracat verilerini paylaşmak adına kameralar karşısına geçti. Bakan Muş, kasım ayında ihracat rekoru kırıldığını dile getirdi.

YÜZDE 33.4'LÜK ARTIŞ

Kasım ayında ihracatta yüzde 33.4'lük artış yaşandığını belirten Muş, "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız" dedi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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