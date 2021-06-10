Bakan Kurum: 392 metreküp müsilajı toplayarak, bertarafa gönderdik
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Bakan Kurum: 392 metreküp müsilajı toplayarak, bertarafa gönderdik

Bakan Kurum: 392 metreküp müsilajı toplayarak, bertarafa gönderdik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizimizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 metreküp müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik" dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizimizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 metreküp müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik" dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kurum, "Marmara Denizimizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 metreküp müsilajı denizimizden toplayarak, bertarafa gönderdik. Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı kararlılıkla uygulayarak, temizliğimize devam edeceğiz. 8 Haziran'da 15 bölgede denizden 235,2 metreküp, 9 Haziran'da 16 bölgede denizden ve karadan 156,6 metreküp müsilajı temizledik. Şehirlerimize göre; İstanbul 103,8 metreküp, Balıkesir 79 metreküp, Kocaeli 56 metreküp, Yalova 53 metreküp, Bursa 50 metreküp, Çanakkale 27 metreküp, Tekirdağ 23 metreküp müsilaj topladık" dedi.Bakan Kurum, Marmara Denizinde bin kişilik ekip, 46 temizleme gemisi ve 27 tekneyle 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirterek, "Medeniyetimizin göz bebeği şehirlerimizi, Marmara Denizimizi ve deniz canlılarımızı kaderine terk etmeyerek, kirlilikten kurtaracağız" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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