Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşanan sevinç görüntüleriyle ilgili, "Bu tür görüntülerin olmasını asla arzu etmiyoruz. Dozun kaçtığını maalesef çok görüyoruz" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşanan sevinç görüntüleriyle ilgili konuştu.

Koronavirüs kuralları hiçe sayılarak yapılan bu tür sevinçleri kesinlikle arzu etmediklerini belirten Koca, "Bu tür görüntülerin olmasını asla arzu etmiyoruz. Bununla ilgili il hıfzısıhha kurumlarımız tedbirler alma yetkisine sahip. İlgili illerimiz, ilgili bölgelerde mülki amirlerimiz bu konuyla ilgili hassasiyet göstererek gereğini yapabilir durumdalar. Bu anlamda vatandaşımızın kendi isteği ve talebiyle bu kurallara olabildiğince uymasının gerekliliğini söylemeye çalışıyoruz. Ama bazen bunun dozunun kaçtığını çok maalesef görüyoruz. Bu noktada vatandaşımızdan istirhamımız lütfen kendi sağlığınız sadece değil toplumun sağlığı için bu önemli" dedi.

"BAŞKALARININ HAKKINA GİRMİŞ OLUYORSUNUZ"

Kuralları uyulması konusunda bir kez daha çağrıda bulunan Sağlık Bakanı, "Bu salgın kişiden kişiye bulaşan bir salgın. Bir başka kişinin hakkına girmiş oluyoruz. Bu salgının genç olduğumuz ve belirti vermediği için kendisinde daha büyük sorun oluşturmayacağını düşünen genç yavrularımız daha rahat hareket etmiyor olmalıdırlar. Zorunlu olarak bu kurallara uymak hassasiyetlerini gösteriyor olmadırlar. Bunda büyüklerimizin, annelerimizin, babalarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın hakkı var. Gereken hassasiyeti göstereceğimizden emin olmak istiyorum" şeklinde konuştu.