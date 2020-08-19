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Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, salgın sürecinde "kahramanlar" diye adlandırılan sağlık personeline 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay boyunca ek ödeme yapılacağını söyledi.

Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
19.08.2020 23:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:58

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında "kahramanlar" diye adlandırılan sağlık çalışanlarına 3 aylık zaman diliminde ek ödeme yapılacağını açıkladı.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Koca, "Özellikle Kovid'li hastalarla ilgili poliklinik, servis, yoğun bakım ve benzeri yoğun ilgilenen branş veya branş dışı hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum. Ayrıca Kovidli hasta grubuyla daha çok uğraşmayan hekimlerimiz veya sağlık çalışanlarımızla ilgili de ocak ayı esas alınarak ayrıca düzenleme yapılarak, ek ödeme planlanıyor."

AİLE HEKİMLERİNE DE EK ÖDEME YAPILACAK

Aile hekimlerinin de bu dönemde özverili çalıştığına dikkati çeken Koca, Kovidli hastaların semptom takibi için sürekli devrede olduklarını aktardı. Sağlık Bakanı Koca, "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibarıyla Kovidli hasta takibi esas alınarak bir ek ödeme olacağını söylemek istiyorum." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının eforunun, gayretinin, özverisinin parayla ölçülemeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayan Koca, imkanlar ölçüsünde gayret ve çaba içinde çözüm getirildiğini ifade etti.

Koca, bu noktadaki gayretlerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

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